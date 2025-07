Facundo Torres sobe em ranking de uruguaios com mais gols pelo Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio , no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, teve um significado especial para Facundo Torres. Com o gol marcado na partida, o atacante alcançou a quarta colocação no ranking de uruguaios com mais tentos na história do clube.

Agora com oito gols marcado, Facundo igualou a marca de Víctor Diogo, que defendeu o Palmeiras entre 1985 e 1989. O líder do ranking é Villadoniga, com 52 gols anotados.

Além do feito histórico, o uruguaio também se destaca na atual temporada como artilheiro da equipe no Brasileirão, com quatro gols. Considerando todas as competições de 2025, ele aparece como o quarto maior goleador do elenco, atrás apenas de Estêvão (12), Flaco López (11) e Maurício (10).

Selfie do meu squad! ?? pic.twitter.com/BMEmhR51xP ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 27, 2025

Com o resultado positivo, o Alviverde engatou a terceira vitória seguida e aparece na terceira colocação, com 32 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e dois a menos que o líder Cruzeiro.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira, contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.