Ex-São Paulo, volante Liziero é anunciado por clube de Portugal

Ex-jogador do São Paulo, Igor Liziero deu um novo passo na carreira. O volante foi anunciado como novo reforço do CD Nacional, clube da primeira divisão do futebol português. Ele assinou contrato válido por três temporadas.

"Médio Igor Liziero é reforço alvi-negro! Bem-vindo!", escreveu o clube português nas redes sociais. O volante já tem treinado com os novos companheiros desde o último sábado.

Liziero deixou o São Paulo após o fim de seu contrato, encerrado no último dia 30 de junho. As partes não chegaram a um acordo para a renovação, e o volante se despediu do clube.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Clube Desportivo Nacional (@cdnacional)

Após passar as últimas temporadas emprestado a diversos clubes, Liziero ganhou novas chances no São Paulo em 2024, com o então técnico Luis Zubeldía. Ao todo, o volante marcou um gol em 11 jogos e terminou o ano com chances de renovação.

A diretoria são-paulina chegou a ofertar uma proposta ao jogador, que recusou e, desde então, ficou apenas treinando no SuperCT. A chegada de Hernán Crespo - que utilizou muito o jogador em 2021 - poderia dar um novo cenário à situação de Liziero, mas não houve nenhum novo movimento por uma renovação.

Assim, Liziero se despediu do São Paulo após sete anos e encerrou de vez sua passagem pelo clube. Ao todo, o jogador defendeu o Tricolor paulista em 145 jogos, com seis gols e seis assistências.