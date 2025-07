Ex-Flamengo, Wesley é anunciado pela Roma

Nesta segunda-feira, a Roma oficializou a contratação do lateral direito Wesley, ex-Flamengo. O vínculo do atleta com o clube italiano é válido por cinco temporadas, e a negociação girou em torno de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 161,5 milhões na cotação atual).

Formado nas categorias de base do Rubro-Negro, o jovem de 21 anos estreou na equipe profissional em 2021. Em pouco tempo, ganhou espaço e se tornou peça importante para o Flamengo, principalmente sob o comando do técnico Filipe Luís, quando foi convocado à Seleção Brasileira.

Wesley disputou 136 partidas pelo clube carioca, nas quais anotou seis gols, sete assistências e conquistou títulos importantes, dentre eles duas Copas do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022), a Supercopa do Brasil (2025) e dois Campeonatos Cariocas (2024 e 2025).

A última partida de Wesley pelo Flamengo aconteceu na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Sua despedida não poderia ter sido mais marcante: o lateral foi o autor do gol da vitória rubro-negra, aos 39 minutos do segundo tempo.

Por meio das redes sociais, o Rubro-Negro agradeceu ao atleta: "Quem é Flamengo sabe que só um moleque rubro-negro poderia carregar o mitológico número 43 na camisa. Com suor e muita resiliência, nosso Garoto do Ninho venceu dia após dia o desafio de ser o lateral-direito titular do Clube de Regatas do Flamengo", escreveu.

"Conquistou, no campo, a admiração pela personalidade e humildade com que sempre vestiu o Manto. Contou com a benção de um ídolo da Nação. Leandro se rendeu ao seu futebol. O sacrifício de quem trabalhou e se dedicou diariamente pelo seu sonho foi recompensado. Todos podem dar a volta por cima. Ganha o mundo, moleque. Carregue sempre os ensinamentos da sua família no coração. A Nação segue, aqui, torcendo por você, nosso cria", completou o clube.