Estreante no profissional, confira a trajetória de Riquelme Fillipi no Palmeiras

Riquelme Fillipi estreou entre os profissionais do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último sábado, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Cria da Academia entrou aos 37 minutos do segundo tempo, no lugar de Facundo Torres, autor do gol do triunfo. Ele é mais uma das joias das categorias de base do Alviverde, que revelou recentemente talentos como Estevâo, Endrick, Vitor Reis, Luis Guilherme, Danilo, entre outros.

Trajetória de Riquelme Fillipi no Palmeiras

Riquelme Fillipi começou sua trajetória nas categorias de base do Palmeiras em 2021. Desde então, o atacante se destacou pelo faro de gol e habilidade no drible, sendo peça-chave nas equipes sub-17 e sub-20 do clube.

Em 2023, seu talento ganhou projeção internacional ao defender a Seleção Brasileira nas disputas do Sul-Americano e da Copa do Mundo sub-17.

Neste ano, Riquelme se destacou como o artilheiro do Palmeiras tanto na Copinha quanto na Libertadores sub-20. Com 19 gols em 31 jogos disputados, ele já superou o total registrado em toda a temporada anterior, quando marcou 15 vezes em 49 partidas.

Na última segunda-feira, o jogador foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para os jogos que encerram a preparação da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo sub-20, que acontece em setembro, no Chile.

Apesar de seu potencial, Riquelme terá um desafio considerável pela frente para conquistar seu espaço na equipe principal. Com diversas contratações para o setor ofensivo nesta temporada, a concorrência por uma vaga no ataque do Palmeiras está acirrada.