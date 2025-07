Especulado no Grêmio, Róger Guedes se declara ao Al Rayyan

Em meio às especulações de que pode reforçar o Grêmio, o atacante Róger Guedes se declarou ao Al-Rayyan, em vídeo publicado nas redes sociais do clube do Catar nesta segunda-feira.

"O Al-Rayyan hoje é tudo. É o clube que estou, é o clube que eu amo, o clube que eu defendo. Se Deus quiser buscar títulos e me tornar ídolo aqui", declarou o jogador.

Segundo informações do ge, o Tricolor oficializou a proposta pelo atacante, no valor de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões), além de bônus e metas que fazem com que a negociação alcance 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 87,5 milhões).

Róger Guedes chegou ao Al-Rayyan em 2023, após passar pelo Corinthians. Desde então, marcou 53 gols e contribuiu com dez assistências em 68 partidas disputadas.

Carreira no Brasil

Róger Guedes começou a carreira no Criciúma e surgiu na elite do futebol brasileiro em 2016, quando foi contratado pelo Palmeiras.

No Alviverde, conquistou o título do Brasileirão em 2016 e participou de 83 jogos, com 11 tentos e seis passes para gol. Em seguida, foi emprestado para o Atlético-MG, onde teve uma curta passagem, antes de se transferir ao futebol chinês.

Em 2023, voltou ao Brasil para integrar o elenco do Corinthians, onde permaneceu por duas temporadas, com 126 jogos, 44 gols marcados e dez assistências.