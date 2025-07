Escassez de laterais direitos abre espaço para jovem no São Paulo: "Se estiver bem, pode jogar"

O São Paulo vive uma escassez de laterais direitos no elenco. Com a saída de Igor Vinícius para o Santos, Hernán Crespo conta apenas com uma opção para a posição: o português Cédric Soares, atual titular. Em busca de soluções, o treinador não descarta dar chance a um jovem da base tricolor.

Trata-se de Maik. A Cria de Cotia se destacou na Copinha deste ano, mas ainda não recebeu oportunidades entre os profissionais. Ele foi apenas relacionados para alguns jogos.

O garoto está em transição do sub-20 para a equipe principal e tem treinado com o grupo no CT da Barra Funda. Crespo disse em entrevista coletiva após a vitória sobre o Fluminense, no último domingo, que Maik pode receber chances "se estiver bem".

"Neste momento, ou temos que inventar uma posição ou esperar que o Maik esteja bem. O próximo jogo, se Maik estiver bem, pode jogar. Vamos ver. Vocês sabem, não temos laterais direitos. Ele está treinando com a gente há três ou quatro dias", afirmou o argentino.

Durante a passagem de Luis Zubeldía, Ferraresi chegou a ser improvisado na função. Esta, porém, não é sua função predileta. O venezuelano, inclusive, voltou a ser utilizado como zagueiro sob o comando de Hernán Crespo.

O treinador avalia as opções para o jogo contra o Athletico-PR, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, por conta do desgaste causado pela sequência de partidas. E, por isso, Maik pode ser escolhido se mostrar bom rendimento nos treinos. O garoto, recentemente, renovou seu contrato até 2028.

O duelo entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para esta quinta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Morumbis.