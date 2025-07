Dupla avança em recuperação, e Palmeiras intensifica preparação para o Derby

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e intensificou a preparação para o clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O meia Felipe Anderson (inflamação na lateral do quadril) e o atacante Bruno Rodrigues (lesão no joelho esquerdo) trabalharam no campo e avançaram na recuperação de suas respectivas lesões. Antes, a dupla seguiu o cronograma no Núcleo de Saúde e Performance, ao lado do atacante Paulinho (cirurgia na perna direita) e do zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda).

Já o restante do grupo realizou duas atividades nesta manhã. Após aquecimento, o grupo do técnico Abel Ferreira fez um trabalho de marcação e aproximação, que contou com três equipes e regra de poucos toques na bola. Em seguida, houve um treino técnico em espaço reduzido com dois times.

A manhã começou com treino por aqui! ? pic.twitter.com/Ip3Y8v9UD7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 28, 2025

O Palmeiras ainda conta com mais uma sessão de treino antes do Derby, marcado para esta quarta-feira. A bola rola na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe alviverde espera manter a boa fase após a campanha na Copa do Mundo de Clubes. No retorno ao Brasil, o Verdão somou três vitórias em quatro jogos, sendo a mais recente no último sábado, contra o Grêmio, por 1 a 0.