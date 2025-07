Dorival ajusta parte defensiva do Corinthians para clássico com o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians já virou a chave e deixou de lado o Campeonato Brasileiro para concentrar suas atenções na Copa do Brasil. Com pensamento voltado para o clássico do meio de semana, diante do Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das oitavas de final, o treinador corintiano Dorival Júnior deu ênfase ao sistema defensivo da equipe.

Na atividade desta segunda-feira, depois de programar exercícios de posse de bola, o comandante alvinegro comandou um trabalho tático onde o sistema de marcação sofreu ajustes, tanto no posicionamento, quanto na movimentação dos jogadores.

Diante de um rival embalado por três vitórias consecutivas no Nacional, Dorival quer preparar a sua equipe para fazer um duelo de alta intensidade, ainda mais pelo fato de disputar essa primeira partida das oitavas sob o apoio de sua torcida.

Apesar de a atividade ter tido a parte defensiva como destaque, a expectativa em cima do ataque também é grande. Para este confronto, o comandante vai poder contar com uma formação com Yuri Alberto (que já participou do duelo com o Botafogo no sábado), Memphis Depay e Rodrigo Garro.

A definição da equipe titular acontece nos trabalhos desta terça-feira, quando a comissão técnica vai comandar o último treino. O compromisso de volta, e que define o classificado para a sequência do torneio, está marcado para o dia 6 de agosto, no Allianz Parque.