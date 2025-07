Destaque do Flamengo, Léo Ortiz lidera estatística ofensiva no Brasileiro; veja

Neste domingo, em confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Atlético-MG no Maracanã, venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança. Autor do gol que resultou no triunfo rubro-negro, Léo Ortiz lidera uma estatística ofensiva na competição. Confira:

Com 15 partidas disputadas, o atleta de 29 anos balançou as redes uma vez e anotou duas assistências, números que o tornam o zagueiro com mais participações em tentos (3) na atual edição do torneio. De acordo com o Sofascore, Ortiz também registra 91% de acerto no passe.

Ainda segundo a plataforma de estatísticas, o defensor flamenguista acertou 79 dos 117 lançamentos que tentou, além de somar sete passes decisivos, duas grandes chances criadas e 13 finalizações, das quais cinco foram em direção à meta adversária.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 36 pontos, dois a mais que o vice-líder Cruzeiro, que tropeçou contra o Ceará nesta rodada, em pleno Mineirão. O Atlético-MG, por sua vez, permaneceu com 20 unidades e caiu para a 13ª posição.

As duas equipes voltam a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, ambos os clubes jogam neste domingo, às 18h30: o Flamengo visita o Ceará, na Arena Castelão, enquanto o Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino, na Arena MRV.