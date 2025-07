De volta ao time titular do Corinthians, Tchoca corresponde e pede passagem

Após oito longas partidas longe da equipe titular ? sendo que em sete sequer saiu do banco de reservas ?, João Pedro Tchoca voltou a ganhar uma chance entre os onze iniciais do Corinthians e não decepcionou.

No empate por 1 a 1 contra o Botafogo, no último sábado, no Nilton Santos, o jovem zagueiro de 21 anos foi seguro na defesa e ainda participou diretamente do gol que garantiu um ponto fora de casa para o Timão diante de um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro.

Titular em 11 das 15 partidas que disputou nesta temporada, Tchoca anotou uma assistência justamente no reencontro com a titularidade. Aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Timão já estava em desvantagem, o zagueiro mostrou visão de jogo e calma.

Após Bidon não conseguir finalizar o cruzamento, a bola sobrou limpa para Tchoca, que deixou para Memphis Depay. O camisa 10 arrematou de primeira e mandou no contrapé do goleiro John para balançar as redes.

A atuação sólida diante de um ataque perigoso como o do Botafogo, somada à contribuição ofensiva, reforça o bom momento do defensor, que agora soma um gol e uma assistência na temporada.

Em um cenário de instabilidade na zaga corintiana ? com André Ramalho em baixa e Gustavo Henrique ainda sem o ritmo ideal ?, Tchoca surge como uma opção cada vez mais confiável para o técnico Dorival Júnior.

Apesar do bom desempenho, o defensor será desfalque na próxima rodada. Tchoca levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão diante do Fortaleza, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Ainda assim, a resposta dada contra o Botafogo pode ter sido o passo definitivo para sua consolidação entre os titulares do Corinthians.