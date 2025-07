De La Cruz usa família e churrasco como remédio e tem apoio no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma foto sorridente ao lado do irmão. Ao fundo, um churrasco uruguaio que traz o gosto e o ambiente de casa para De La Cruz. Na legenda, uma frase que diz muito sobre o momento e o motivo de estar ali: "Tudo o que me faz bem".

Enquanto o Flamengo vencia o Atlético-MG e voltava à liderança do Brasileirão, o meia uruguaio estava em seu "retiro espiritual" para voltar com a cabeça no lugar.

O jogador ficou mentalmente afetado pelo que escreveu o médico José Luiz Runco, agora demitido da função de chefe do departamento médico do Flamengo.

Runco disse em um grupo de Whatsapp que De La Cruz tem um problema "crônico, irreparável", foi contratado "sem condições" e que não está apto para futebol competitivo. O vazamento chacoalhou o Flamengo, gerou revolta nos jogadores e causou a demissão.

Abalado, o uruguaio ganhou o fim de semana de folga e foi para o Uruguai, ainda tendo que se recuperar plenamente dos problemas físicos que o atormentam desde antes do Mundial. A situação até mobilizou o estafe do jogador, que apontou falta de ética da parte de Runco.

À beira da churrasqueira, Nico teve a companhia do irmão, Carlos Sanchez, que também jogou na seleção uruguaia e defendeu o Santos no Brasil.

"O que não te mata te fortalece. Contra tudo juntos. Hoje e sempre", escreveu Carlos ao publicar uma foto com Nico.

Carlos é 12 anos mais velho do que Nico. Serve como referência.

O uruguaio voltará ao Brasil nesta semana para retomar o trabalho de recondicionamento físico e clínico, como informou o Flamengo na semana passada. Não via Runco, mas pelos médicos que acompanham diretamente os jogadores no departamento de futebol.

A demissão de Runco foi considerada inevitável na diretoria do Flamengo.

O suporte dos colegas

Mesmo à distância, os jogadores do Flamengo seguem defendendo De La Cruz. Viña compartilha clube e seleção uruguaia com Nico. Conhece bem o jogador e explicou qual tem sido a estratégia do grupo.

"Estamos com ele, tratando que esteja bem da cabeça. Não foi uma boa notícia o que saiu, mas já foi. Já foi demitido. Não queria nem falar do cara (Runco), porque não conduziu da melhor maneira. Ele sabe. Nico está bem. Estamos ficando perto dele, agora ele está com a família. Vamos estar com ele, juntos", disse o lateral-esquerdo uruguaio, que foi titular pela primeira vez desde a recuperação da lesão no ligamento do joelho.

O discurso no Flamengo nos últimos dias tem sido de blindagem aos jogadores, apesar dos problemas que apareceram — como o embate com Pedro. Os resultados ajudam a evitar que a vibe caia de forma coletiva no atual líder do Brasileirão.

"A situação do Nico foi complicado para todo mundo. Como jogador, você não se sente bem vendo uma pessoa falar de um companheiro. O que a gente pode fazer é dar muita força para ele. Teve um tempo para passar com a família e amigos. Acho muito justo, porque não é fácil escutar isso de um profissional que estava perto de você. Espero que ele volte motivado para trabalhar com a gente. Como grupo, é dar o máximo de força para ele", disse o zagueiro Léo Ortiz, autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG.

O técnico Filipe Luís ainda contou que tem uma gratidão a De La Cruz, especialmente porque ele sofreu a lesão mais recente no joelho em um cenário de escassez de jogadores.

"Era um momento muito delicado da nossa equipe. Tínhamos uma lesão do Allan, do Erick e uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Evertton Araújo e ia ter que improvisar o Varela. Conversei com ele, estava no limite, ele foi no sacrifício naquele jogo e acabou tendo a lesão. É um cara que sempre que pode, dá tudo que tem pela equipe. E um jogador que se sacrifica, sacrifica o próprio corpo a favor da equipe vai ter a minha proteção e o meu carinho sempre e estou contando os dias para que ele possa voltar porque ele é muito importante para a gente", disse o treinador do Fla.