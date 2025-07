De contrato renovado, goleiro da base vira opção para Abel e celebra: "É um sonho"

Goleiro do sub-20, Aranha teve uma mudança em sua trajetória no Palmeiras nos últimos dias e virou opção para o técnico Abel Ferreira. O atleta de 20 anos virou terceira opção para a meta palmeirense depois da saída de Mateus, negociado com o Alverca, de Portugal. Ele ainda não foi relacionado para jogo no time principal, mas tem treinado com o elenco.

"Eu fico muito feliz com a oportunidade de ser integrado ao profissional. É um sonho! Graças a Deus, vêm acontecendo essas coisas boas comigo. Sou grato à minha família também por tudo. Eu costumo dizer que é o trabalho. Se hoje eu estou aqui, é pelo meu trabalho constante todos os dias dentro de campo, me doando sempre por essa camisa dentro dos gramados", disse.

No início deste mês de julho, Aranha já havia recebido uma boa notícia antes de ser promovido à equipe principal. No dia 10, o Palmeiras anunciou a renovação no contrato do goleiro. O novo vínculo de Aranha com o Palmeiras vai até junho de 2029.

"Poder fazer parte desse elenco sensacional, essa estrutura, eu nunca imaginava estar aqui. Como eu falei, é fruto do meu trabalho constante e uma responsabilidade imensa estar junto com os melhores goleiros do Brasil. Fazer parte desse elenco é gratificante demais e motivo de muita alegria", disse Aranha.

Referências e companheiros

As opções atuais no gol do Palmeiras são Weverton, titular, e Marcelo Lomba, que é o reserva imediato. O contrato deste último, porém, se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. O atleta de 39 anos está livre para assinar com outro clube e tende a deixar o Verdão ao fim da temporada.

"O Marcelo Lomba é uma referência para mim, me dá conselhos sobre o que fazer e o que não fazer dentro de campo, e eu levo isso comigo em todos os jogos e em todos os treinos. O Weverton também é um cara sensacional, foi um amigo que Deus pôde colocar na minha vida. De 2022 para cá, desde a minha chegada, eu mudei muito graças ao Weverton, ao Lomba, ao Rogério (treinador de goleiros) e ao Cesão, que é o meu preparador de goleiros no sub-20. É só crescer a cada dia, colocar os pés no chão e continuar trabalhando", finalizou.