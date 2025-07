Dança das cadeiras! Lesão força mudança de última hora na luta principal do UFC Vegas

Passada a mais recente ida para o Abu Dhabi, o UFC agora retorna para seu 'QG', no 'Apex', para promover o card do UFC Vegas 108. E, com menos de uma semana para a realização do evento do próximo sábado (2), a empresa teve que recalcular rota e viabilizar uma mudança de última hora na luta principal do show. O 'main event', que antes seria protagonizado por Tatsuro Taira e Amir Albazi, agora contará com Hyun Sung Park como substituto do iraquiano.

Por conta de uma lesão não revelada até então, Albazi precisou se retirar do combate. Sendo assim, para manter Tatsuro no show, a alta cúpula do UFC agiu rapidamente e encontrou em Hyun Sung Park o substituto para manter de pé o 'main event' válido pelos pesos-moscas (57 kg). A atualização foi realizada pelo Ultimate através de um comunicado em seu site oficial (clique aqui).

"Devido a lesões, o card do UFC Vegas 108 passou pelas seguintes alterações: Amir Albazi foi retirado da luta principal com Tatsuro Taira. Ele será substituído pelo invicto vencedor do torneio peso-mosca do Road to UFC, Hyun Sung Park, que busca ampliar sua sequência de nove vitórias consecutivas pela via rápida", informou, parte do comunicado no site oficial da empresa.

Sai Brasil, entra Brasil

Além da mudança na atração principal do card, o UFC Vegas 108 também teve outros confrontos modificados, segundo a própria empresa. Anteriormente escalado para enfrentar Felipe Bunes, André 'Mascote' precisou se ausentar da disputa. Em seu lugar, o também brasileiro Rafael 'Macapá' terá a missão de herdar a vaga e manter ao menos um duelo 100% verde-amarelo no show.

Alguns imprevistos, entretanto, não conseguiram ser sanados a tempo pelo Ultimate. Conforme a liga informou no mesmo comunicado sobre o UFC Vegas 108, Francis Marshall foi retirado do duelo com Austin Bashi e, como resultado, a luta foi cancelada. Por fim, Torrez Finney foi retirado da luta com Azamat Bekoev - que agora vai enfrentar o veterano do 'Contender Series' Yousri Belgaroui no UFC Vancouver, em 18 de outubro.

