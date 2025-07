Crespo usa semana para achar substituto de Ferraresi na zaga do São Paulo pela Copa do Brasil

Após recuperar o São Paulo no Campeonato Brasileiro ao emplacar três vitórias seguidas, o técnico argentino Hernán Crespo muda o foco para a Copa do Brasil de olho no primeiro jogo das oitavas de final, quando vai encarar o Atlético-PR, nesta quinta, no MorumBis. E o primeiro desafio é achar um substituto para Ferraresi.

Destaque na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense neste domingo, pelo Nacional, o zagueiro venezuelano está fora do primeiro encontro na capital paulista diante dos paranaenses. Expulso contra o Náutico pelo compromisso de volta da terceira fase do torneio, ele cumpre suspensão.

O drama de Crespo ganha corpo justamente pelo esquema tático que gosta de utilizar: o 3-5-2. Na quinta-feira, ele terá à disposição somente Alan Franco, Arboleda e Sabino. Dessa maneira, o treinador ficará sem um especialista no banco caso opte por jogar com três zagueiros.

Com a folga dada ao plantel nesta segunda, o trabalho do comandante vai começar, de fato, na terça, quando vai estudar a melhor forma de armar a sua equipe. Existe ainda a possibilidade de o São Paulo entrar em campo com apenas dois defensores.

Os desfalques também são um complicador a mais para esse confronto. Lucas Moura, Oscar e Calleri devem continuar fora da equipe. Crespo, no entanto, aposta na retomada de confiança da equipe para buscar um bom resultado na Copa do Brasil.

Após o compromisso em que superou o Fluminense no Brasileiro, o argentino minimizou as dificuldades e preferiu valorizar o elenco. No treino desta terça-feira, a comissão técnica vai avaliar o desgaste do elenco para começar a definir o time titular de quinta-feira.