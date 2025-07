Crespo admite desgaste, mas quer São Paulo lutando em "todas as frentes"

O São Paulo derrotou o Fluminense neste domingo, no Morumbis, por 3 a 1, e já se vê em uma situação bem mais tranquila na tabela do Campeonato Brasileiro. O time, agora, vira a chave para a Copa do Brasil. Apesar do desgaste físico no elenco causado pela sequência de jogos, Hernán Crespo quer o time brigando em "todas as frentes".

O treinador argentino tem uma série de desfalques por lesão, incluindo jogadores importantes, como Lucas e Oscar. Questionado sobre a estratégia para o jogo contra o Athletico-PR, ele desconversou, mas admitiu nas entrelinhas que podem haver mudanças.

"Vamos com o que tem de melhor sempre. Depende das características e do desgaste. O mata-mata tem 180 minutos, temos que equilibrar as energias. A ideia é sempre competir e ganhar o jogo", afirmou.

"Queremos lutar em todas as frentes. O desgaste é grande, mas somos o São Paulo. Temos que lutar e competir, sempre", acrescentou.

Com a vitória em cima do Fluminense, o São Paulo subiu mais um pouco na tabela de classificação e agora ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos, já mirando o G6. A situação é um alívio para Crespo, que assumiu o Tricolor perto da zona da rebaixamento.

Agora o foco está no duelo desta quarta-feira, diante do Athletico-PR, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Morumbis.