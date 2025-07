Corinthians x Palmeiras: CBF define arbitragem para jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; confira

A CBF definiu nesta segunda-feira a arbitragem do clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) apita o jogo, que começa às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Sampaio ainda terá a ajuda dos dois assistentes Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO). Bráulio da Silva Machado (SC) estará responsável pela arbitragem de vídeo (VAR).

Corinthians e Palmeiras começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação será definida em dois jogos. O segundo jogo será na próxima semana, no dia 6, no Allianz Parque.

O confronto das oitavas de final da Copa do Brasil foi definido em sorteio pela CBF, assim como o mando de campo. Ambas as equipes estrearam no torneio na terceira fase e têm dois jogos disputados.

O Corinthians avançou de fase depois de vencer o Novorizontino nos dois jogos, por 2 a 0 no agregado. Já o Palmeiras bateu o Ceará na terceira fase por 4 a 0 no placar conjunto.

Quinto Derby do ano

As equipes se reencontram pela quinta vez no ano. Antes disso, as equipes se enfrentaram três vezes pelo Paulista e uma pelo Brasileiro. Na primeira fase do Estadual, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1. Depois, na final, o Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e empatou o segundo sem gols, ficando com o título. Pelo torneio nacional, o Verdão venceu por 2 a 0, na Arena Barueri