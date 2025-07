Corinthians tem salto de 15 mil novos sócios no Fiel Torcedor com biometria

O reconhecimento facial na Neo Química Arena impulsionou o Fiel Torcedor, que ganhou 15 mil novos inscritos desde o início de julho.

"Boom" no Fiel Torcedor após biometria

A crescente de associados é resultado direto das mudanças na política de ingressos do Corinthians. Segundo Marcelo Munhoes, chefe de tecnologia do clube, a adoção do reconhecimento facial nos acessos começou a transformar o processo de compra de ingressos.

As duas primeiras partidas com o novo sistema registraram queda no público, mas a renda permaneceu estável. Isso se deve ao maior rigor da diretoria na concessão de ingressos com desconto ou cortesias. Marcelo Munhoes, chefe de TI do Corinthians, ao UOL

Com a biometria facial obrigatória, cambistas passaram a ter mais dificuldade. Agora, cada torcedor pode comprar apenas um ingresso por CPF, e ele é intransferível — com exceção do programa "Minha Cadeira".

Além disso, logins internos do clube, que antes competiam com o Fiel Torcedor por milhares de entradas, foram desativados, devolvendo esses ingressos à plataforma oficial.

No duelo contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, aproximadamente 22 mil ingressos foram adquiridos por torcedores sem pontos acumulados. Na visão da gestão interina, esses fatores mostram que o reconhecimento facial é, além de um mecanismo de segurança, uma tecnologia que ajuda a democratizar a ida de torcedores ao estádio.