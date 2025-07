Com treino tático, Corinthians inicia preparação para pegar o Palmeiras

Nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians iniciou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras, válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, fora de casa, o elenco do Timão retornou do Rio de Janeiro durante a madrugada de sábado para domingo e se reapresentou hoje.

Após trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, os atletas realizaram atividade de posse de bola. Na sequência, Dorival Júnior comandou um exercício tático defensivo e de jogadas de bola parada defensivas.

A expectativa é que o técnico possa contar com Yuri Alberto, Memphis e Garro, todos como titulares, pela primeira vez em quatro meses. A última vez que o trio iniciou uma partida junto foi justamente contra o Palmeiras, em 27 de março, na grande final do Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Alvinegro segurou o empate por 0 a 0, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, e garantiu o título estadual graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque.

Desta forma, uma provável escalação do Corinthians para o Derby tem: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.