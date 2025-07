Com Raquel Kochhann, Yaras são convocadas para 1ª participação na Copa do Mundo de Rugby XV

As Yaras estão convocadas para a inédita participação na Copa do Mundo de Rugby XV, que será realizada entre os dias 22 de agosto a 27 de setembro, na Inglaterra. O anúncio da lista ocorreu na tarde desta segunda-feira, em evento realizado no Estádio do Pacaembu.

A base da equipe é composta por atletas que atuam nas duas principais versões do esporte: o rugby XV e o rugby sevens. Prova disso é que, dentre as 32 jogadoras selecionadas pelo treinador Emiliano Caffera, 11 já disputaram ao menos uma edição dos Jogos Olímpicos, que adota o formato sevens. Destaques para Luiza Campos e Raquel Kochhann, ambas com três participações olímpicas, sendo que a última ainda foi porta-bandeira do Time Brasil na Cerimônia de Abertura em Paris 2024.

"É difícil explicar com palavras o que representa essa convocação e essa participação na Copa do Mundo. Tudo o que temos conquistado mostra que o rugby do Brasil merece mais atenção. Será um grande desafio para nós, o rugby XV é bem diferente do sevens, é uma modalidade muito mais inclusiva e esta mistura é torna essa seleção especial", disse Raquel Kochhann.

A seleção feminina vem se reunindo regularmente desde o início do ano para a realização de treinamentos e amistosos. De maio para cá, as Yaras passaram a treinar com 46 atletas. Oportunidade para Emiliano Caffera promover alguns testes até chegar à lista final.

"As 32 convocadas são as melhores atletas que temos no Brasil atualmente e estou certo de que este grupo, além de fazer um bom papel na Copa do Mundo, tem muito a entregar ao rugby nacional nos próximos anos. Este Mundial é mais um passo para o desenvolvimento da modalidade no país", explicou o treinador uruguaio, que comanda a Seleção Brasileira desde outubro de 2023.

As Yaras viajam para a Inglaterra em 14 de agosto e fazem sua estreia na Copa do Mundo no dia 24, contra a África do Sul, em Northampton. Uma semana depois, em Exeter, a seleção enfrenta a França, enquanto a última partida da fase de grupos está marcada para 7 de setembro, diante da Itália.

Para a competição, o Brasil terá um uniforme com design assinado por uma artista indígena, Auá Mendes, que resgatou símbolos da cosmologia tupi-guarani para representar a força e a ancestralidade das jogadoras.

"A participação do Brasil nesta Copa do Mundo é um marco histórico para a modalidade no país e a coroação de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. Desenvolvemos um projeto que vai desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, que nos permitiu formar atletas de grande qualidade, capazes de classificar a seleção feminina para a maior competição do rugby mundial", afirmou o CEO da Brasil Rugby, Alexandre Chiofetti.

Esta será a décima edição da versão feminina da Copa do Mundo de Rugby XV. Realizada desde 1991, a competição contará pela primeira vez na história com a participação de uma seleção sul-americana.

Confira abaixo a lista de convocadas:

Aline Mayumi - Pasteur (SP)



Ana Carolina Santana - Melina (MT)



Bianca Silva - Leoas de Paraisópolis (SP) e Nagato Blue Angels (Japão)



Camilla Ísis - El-Shaddai (RJ)



Carolyne Pereira - Melina (MT) e Grua (AM)



Dayana Dakar - Niterói (RJ)



Edna Santini - São José (SP) e São Miguel (Portugal)



Eshyllen Coimbra - El-Shaddai (RJ)



Fernanda Tenório - El-Shaddai (RJ)



Franciele Barros - Sporting (Portugal)



Giovana Mamede - Jacareí (SP)



Giovanna Barth - Maringá (PR)



Íris Coluna - Poli (SP)



Isabela Saccomanno - São José (SP)



Isadora Lopes - Melina (MT)



Julia Leni - Curitiba (PR)



Larissa Carvalho - Curitiba (PR)



Larissa Henwood - Counties Manukau (Nova Zelândia)



Leila Silva - Leoas de Paraisópolis (SP)



Letícia Medeiros - Jacareí (SP) e Bond University (Austrália)



Letícia Silva - Melina (MT)



Luiza Campos - Charrua (RS)



Marcelle Souza - El-Shaddai (RJ)



Maria Gabriela Graf - Desterro (SC) e Brothers (Austrália)



Mariana Nicolau - São José (SP)



Marina Fioravanti - Poli (SP)



Natalia Jonck - Brothers (Austrália)



Pâmela Santos - Charrua (RS)



Raquel Kochhann - Charrua (RS) e Desterro (SC)



Samara Vergara - Pasteur (SP)



Taís Prioste - Bobigny (França)



Yasmim Soares - Melina (MT)

Confira o calendário de jogos do Brasil na Copa do Mundo:

24 de agosto: 10h45 - Brasil x África do Sul



31 de agosto: 12h45 - Brasil x França



7 de setembro: 10h45 - Brasil x Itália