Clube dos EUA recua, e negociação com o Corinthians por Palacios esfria

A saída de Diego Palacios do Corinthians não deve se concretizar neste momento. O Austin FC, dos Estados Unidos, que havia realizado uma proposta de empréstimo ao Timão pelo jogador, recuou e fez a negociação esfriar.

A Gazeta Esportiva apurou que, inicialmente, Palacios não se animou com a ideia de se transferir ao futebol norte-americano. O equatoriano chegou a voltar atrás, mas o clube estadunidense já havia retirado a oferta.

A diretoria do Corinthians não pretende segurar o atleta, que está fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior. Sendo assim, o Timão busca novos interessados no ala.

Contratado no início da gestão Augusto Melo, Diego Palacios sofreu uma grave lesão no joelho logo em sua estreia pelo Corinthians, em janeiro do ano passado. Ele ficou afastado dos gramados por mais de um ano e só voltou a jogar na atual temporada.

O equatoriano realizou três jogos em 2025, todos pelo Campeonato Paulista. Ele não foi utilizado uma vez sequer pelo técnico Dorival Júnior.

Palacios, ainda, enfrenta a concorrência de outros três jogadores na lateral-esquerda: Hugo, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri, este último contratado neste ano.

Antes de desembarcar no futebol brasileiro, o equatoriano também se destacou na Major League Soccer (MLS), liga norte-americana. Ele atuou pelo Los Angeles FC por cinco temporadas consecutivas. Seu contrato com o Timão é válido até o final de 2027.

O Corinthians vê a possível saída de Palacios com bons olhos. O clube acredita que, negociando o lateral, irá abrir espaço na folha salarial para permitir a chegada de reforços. Até o momento, somente durante a gestão Stabile, Alex Santana e Igor Coronado já deixaram a equipe.