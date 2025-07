Centroavantes do Santos completam três meses sem anotar gol

O Santos vive um problema ofensivo grave. Os centroavantes do time não estão conseguindo anotar gols e já somam três meses de jejum.

O último tento anotado por um jogador da posição foi em 27 de abril, quando Deivid Washington foi às redes na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, o Menino da Vila já soma 12 partidas em branco.

Tiquinho Soares, por sua vez, não marca um gol desde 20 de abril, quando fez de pênalti na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada da Série A. De lá para cá, o camisa 9 entrou em campo nove vezes.

O ex-jogador do Botafogo vive uma fase complicada. Ele foi acionado em apenas dois dos últimos cinco compromissos do Santos. Curiosamente, nestes dois embates, o atacante deu duas assistências: uma na vitória de 3 a 2 sobre o Fortaleza e outra no empate de 2 a 2 com o Sport.

O Peixe ainda conta com Luca Meirelles como opção para o posto de centroavante. O Menino da Vila tem 15 compromissos e ainda não conseguiu balançar as redes.

Em meio à má fase ofensiva, o técnico Cleber Xavier está tentando buscar alternativas. Neymar chegou a ser usado como falso 9. Contra o Flamengo, a estratégia deu certo e o meia-atacante anotou o tento da vitória de 1 a 0. Na derrota de 3 a 0 para o Mirassol, contudo, o plano não funcionou.

Desde que o treinador assumiu o clube, o Santos tem nove gols em 13 partidas (média de 0,69).

Agora, Cleber Xavier terá a semana livre para tentar corrigir a falha no ataque. O Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada.