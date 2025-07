CBF divulga análise do VAR em lances polêmicos de São Paulo x Fluminense; confira

A CBF divulgou a análise da arbitragem de vídeo em dois lances que geraram polêmica na vitória do São Paulo sobre o Fluminense no último domingo, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os árbitros da cabine checaram um possível pênalti para o Tricolor e também anularam um gol dos donos da casa.

Os dois lances checados aconteceram aos seis minutos da segunda etapa. Primeiro, Ferreirinha tentou o drible e acusou um possível toque no braço de Serna. A bola sobrou na entrada da área com Bobadilla, que finalizou para o gol. O chute foi desviado em Luciano, e a bola acabou no fundo das redes.

Inicialmente, o juiz Davi de Oliveira Lacerda (ES) validou o gol, e a decisão foi apoiada pela equipe da cabine do VAR. Contudo, o árbitro de vídeo Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) checou o lance por outros ângulos e recomendou a revisão do lance por um possível toque da bola no braço de Luciano.

"Vou recomendar a revisão para você por um possível toque de imediatez. Vou te mostrar o contato da bola com o braço, ok?", explicou Marco Aurélio ao chamar o árbitro de campo para revisar o lance.

Davi de Oliveira Lacerda, então, foi ao monitor de vídeo e entendeu que, de fato, a bola havia tocado no braço de Luciano antes de acabar no fundo das redes.

"Está ótimo. Só gira a câmera para mim. Ela bate no braço. Gira para mim, quero ver essa câmera baixa. Ela pega no cotovelo, confere? É uma mão de imediatez. Estou voltando com a decisão de falta a favor da equipe do vermelho [Fluminense], ok?", explicou o juiz.

Antes e depois da anulação do gol, o São Paulo seguiu reclamando de um possível pênalti após o possível toque da bola na mão de Serna. Contudo, a equipe de arbitragem foi categórica ao não recomendar a revisão da possível penalidade por entender que "o braço estava recolhido".

"O lance do possível penal anterior, a gente já checou e o braço está recolhido, tá?", afirmou Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira. Os demais membros da cabine do VAR concordaram com a decisão.

Mesmo com o tento anulado, o São Paulo bateu o Fluminense por 3 a 1 graças a gols de Arboleda, Ferreirinha e Gonzalo Tapia. O Tricolor embalou a terceira vitória consecutiva e disparou na tabela de classificação, chegando aos 22 pontos e assumindo a oitava posição do Brasileirão.