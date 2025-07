Carlos Vinícius não estreia contra o Fortaleza, mas mira rápida adaptação no Grêmio

Contratado para reforçar o ataque do Grêmio, Carlos Vinícius foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira. Regularizado no BID, o atacante está liberado para estrear diante do Fortaleza, nesta terça, porém o atleta já revelou que não irá participar do confronto e garante que estará à disposição rapidamente.

"Amanhã não vou estar à disposição, mas nos próximos dias já vou estar competindo pelo Grêmio. Todos os dias que levanto da cama já analiso se estou pronto porque é um desejo meu. Garanto a vocês que em um curto espaço de tempo já estarei à disposição", disse.

VAMOS JUNTOS! ?? Carlos Vinícius foi apresentado oficialmente na Arena e já deixou um recado para a gremistada. Amanhã, contamos contigo em nossa casa! ? Não fica de fora! Garante o teu ingresso em: https://t.co/ZennIsMrDt pic.twitter.com/blWOGYlhfq ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 28, 2025

Apesar de ser brasileiro, o centroavante nunca jogou a Série A do Brasileirão. Com passagens por Portugal e Inglaterra, o atleta entende que a adaptação tem que acontecer quanto antes e está trabalhando para isso.

"A adaptação tem que ser rápida, é o que o torcedor quer e o que queremos também. Estou tentando me ambientar cada vez mais porque sei que isso ajuda dentro de campo. Estamos fazendo um trabalho muito bom na parte física também", afirmou.

Com 1,90 metros de altura, Carlos Vinícius admitiu ser um atacante que gosta de atuar dentro da área. Porém, também disse que pode ajudar fora da área devido à demanda desta característica nos campeonatos em que passou.

"É normal que um jogador do meu porte físico seja mais de área, mas nada impede que eu contribua fora dela. Nos campeonatos que passei, exigiam muito que fossemos competitivos dentro e fora da área. Estou disponível para contribuir", concluiu.

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira, diante do Fortaleza, em jogo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena do Grêmio, às 20h30 (de Brasília).