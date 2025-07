Caio Borralho é escalado como reserva de Du Plessis vs Chimaev no UFC 319

O mundo realmente dá voltas. Depreciado muitas vezes por Nassourdine Imavov, número um do ranking peso-médio (84 kg) do UFC, Caio Borralho não só conseguiu agendar um confronto contra o russo naturalizado francês, um pedido antigo, como também 'roubou' a vaga de reserva da próxima disputa pelo cinturão até 84 kg do Ultimate, entre o campeão Dricus du Plessis e o desafiante Khamzat Chimaev, programada para liderar o card da edição 319, no dia 16 de agosto, em Chicago (EUA).

Nesta segunda-feira (28), em um vídeo publicado nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Caio revelou que foi convocado pela entidade presidida por Dana White para servir como suplente da luta principal do UFC 319, entre Du Plessis e Chimaev, pelo título dos médios. Assim, o maranhense estará presente em Chicago e vai participar da pesagem oficial, na véspera do evento, para que, em caso de necessidade possa substituir um dos protagonistas do show de última hora. Curiosamente, a vaga - originalmente - ficaria com Imavov, que posteriormente anunciou a mudança de planos da organização.

"Surprise, surprise (surpresa, surpresa)... Sempre que o UFC chamar, eu vou atender e estarei pronto! Vejo vocês em Chicago. Dricus e Chimaev, caso vocês queiram descansar... To pronto para lutar", escreveu Borralho na legenda do post.

Borralho vs Imavov

Caso seus serviços não sejam necessários no UFC 319, em agosto, Caio passa a focar novamente em Nassourdine. Após muitos desafios e provocações, todos ignorados por Imavov, Borralho conseguiu o que tanto queria e teve o pedido para enfrentar o russo naturalizado francês atendido. No próximo dia 6 de setembro, os dois rivais do peso-médio vão se enfrentar na luta principal do UFC Paris, em um combate que deve credenciar o vencedor para uma futura disputa de título na categoria.

