Buchecha se pronuncia após estrear com derrota no UFC: "O que não mata, fortalece"

Um dos maiores competidores de jiu-jitsu de todos os tempos, Marcus Almeida não teve a estreia dos sonhos no principal evento de MMA do planeta, no último sábado (26). Escalado para enfrentar o ranqueado Martin Buday, número 13 no ranking peso-pesado, pelo card do UFC Abu Dhabi, 'Buchecha' acabou sendo derrotado pelo rival eslovaco na decisão unânime dos juízes. Mas, apesar do tropeço, o faixa-preta brasileiro mantém a tranquilidade em relação ao seu futuro no Ultimate.

Em seu primeiro pronunciamento depois da estreia frustrada no UFC, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Marcus Buchecha reconheceu que sua performance ficou abaixo das expectativas e que ainda precisa evoluir em alguns aspectos para repetir no MMA o sucesso que teve no jiu-jitsu. O grappler paulista também prometeu usar as lições aprendidas com a derrota para dar a volta por cima.

"Minha estreia no UFC não foi do jeito que eu sonhava, mas faz parte do jogo. Cometi muitos erros e paguei o preço com a derrota. Sei que tenho muita coisa para melhorar e infelizmente não consegui mostrar minha melhor performance. Mérito total do meu oponente pela vitória. Parabéns, Martin Buday, pela luta. Foi uma honra ter dividido o cage com você. Essa não foi a primeira vez que perdi e nem será a última. Já perdi muito na minha carreira e sempre usei essas derrotas como lições e aprendizado, e dessa vez não será diferente. Obrigado a todos que me apoiaram, me ajudaram chegar até aqui e a todos que torcem por mim. Como já diz o ditado: 'O que não mata, fortalece'. E eu sigo vivo aqui", escreveu Buchecha na legenda da publicação.

Como foi a derrota de Buchecha?

No duelo que marcava sua estreia pelo Ultimate após deixar o ONE Championship, Marcus Buchecha teve muita dificuldade de levar seu adversário para o chão e trabalhar na luta agarrada, sua principal arma. O multicampeão mundial de jiu-jitsu até chegou perto de conquistar a vitória sobre Martin Buday no segundo round, quando finalmente pôde mostrar seu talento no solo, porém acabou se desgastando de forma exagerada, o que o prejudicou na última parcial, quando, já bastante cansado, não foi capaz de mostrar sua melhor versão.

