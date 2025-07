Boxe: Bia Ferreira defende título mundial contra rival uruguaia no Spaten Fight Night

O card do 'Spaten Fight Night 2', programado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, ganhou um reforço de peso no último final de semana. Campeã mundial peso-leve (61,2 kg) pela Federação Internacional de Boxe (IBF), Bia Ferreira coloca seu cinturão em jogo contra a uruguaia Maira Moneo. O clássico sul-americano irá compor o evento que contará com a aguardada revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva como atração principal da noite.

O confronto entre Bia e Maira foi dado em primeira mão na última edição do programa 'Esporte Espetacular', na TV Globo. Após construir um grande legado no boxe amador, a brasileira segue invicta desde que migrou em definitivo para o profissional. Sendo assim, além de tentar defender o título mundial pela terceira vez - a primeira em seu próprio país -, Ferreira quer manter e aumentar o cartel irretocável de, até então, 7-0. Por sua vez, sua próxima adversária prevê uma guerra contra a campeã.

"Adquirir o cinturão pela primeira vez é especial, mas defendê-lo e realmente mostrar que você é a campeã da categoria é incrível. Estou muito feliz. Eu sei da responsabilidade que é. Cada luta eu vejo uma dificuldade maior, mas também me sinto muito mais pronta, mais confortável em aplicar tudo o que estou treinando. E, dessa vez, não vai ser diferente, com certeza a gente já sabe quem é a adversária, a gente já tem um planejamento e a gente já iniciou a preparação para poder aplicá-la da melhor forma possível lá em cima", destacou Bia à TV Globo, antes de ter suas credenciais exaltadas pela próxima rival.

"É uma adversária muito complicada, com muita experiência no boxe amador. Sei que no boxe profissional, ela (Bia) não tem tantas lutas, mas sei que já tem uma bela carreira até agora. Acho que ela também é uma boxeadora completa, e que gosta da troca de golpes igual a mim. Já vi que ela é guerreira também. Vi muitas lutas dela, vi sua última luta. Sei que é uma lutadora completa e que ela gosta da guerra também", analisou 'La Panterita', como a uruguaia é popularmente conhecida.

Foco no boxe profissional

Bia Ferreira é dona de duas medalhas olímpicas. Em 2020, em Tóquio, 'bateu na trave' e faturou a prata. No ciclo seguinte, em Paris, chegou até as semis e ficou com o bronze. Sem conseguir consolidar o sonho do ouro, a brasileira já anunciou que sua trajetória no boxe amador chegou ao fim e que não participará dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Desta forma, aos 32 anos de idade, a pugilista baiana agora foca 100% de sua energia na consolidação de seu legado também no boxe profissional, onde segue invicta com um cartel de 7-0.

