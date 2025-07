Botafogo x RB Bragantino: veja informações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será no dia 6 de agosto em Bragança Paulista.

Onde assistir: o duelo entre Botafogo e Bragantino terá transmissão do SporTV (TV Fechada). Você acompanha todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

A expectativa é de um duelo equilibrado, pois os dois times fazem campanhas positivas no Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o sexto colocado com 26 pontos, um a menos que o quinto colocado Bragantino. Além disso, se classificaram com autoridade para esta etapa. O Botafogo despachou o Capital de Brasília vencendo em casa por 4 a 0. Depois, com um time totalmente reserva, perdeu de 1 a 0 no Distrito Federal. Já o Massa Bruta perdeu do Criciúma por 1 a 0 em Santa Catarina. Mas depois, diante de sua torcida, atropelou os catarinenses com uma goleada de 6 a 1.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, tem se mostrado preocupado com o excesso de gols perdidos, como aconteceu no empate por 1 a 1 com o Corinthians. Ele espera problemas contra o Bragantino.

"O Bragantino é uma equipe muito organizada e que joga de forma vertical, sabendo aproveitar os nossos erros. Assim teremos que jogar com grande eficiência e aproveitar as nossas oportunidades", disse ele.

Para este jogo o treinador não quis antecipar a escalação, mas deve manter a base que jogou contra o Corinthians. A boa notícia é o retorno do volante e capitão Marlon Freitas, que cumpriu suspensão diante do Timão e volta na vaga de Newton.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra entende que seu time tem muito a evoluir se quiser se classificar.

"O Bragantino precisa evoluir e vamos seguir trabalhando neste sentido. Não podemos negligenciar o Campeonato Brasileiro, mas sabemos do peso que tem a Copa do Brasil", disse ele.

Suspenso na derrota de 3 a 2 para o Fortaleza no fim de semana, o goleiro Cleiton retorna ao Bragantino na vaga de Lucão. Mas o time conta com muitos desfalques por lesão, como o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o volante Matheus Fernandes.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de julho de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Artur, Arthur Cabral e Álvaro Montoro



Técnico: Davide Ancelotti

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Sergio Palacios, Gustavo Marques e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Sasha, Jhon Jhon e Isidro Pitta



Técnico: Fernando Seabra