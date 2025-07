Botafogo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro

O Botafogo divulgou, nesta segunda-feira, a abertura da venda geral online de ingressos do jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Glorioso podem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Plano Glorioso (28/07, às 12h), Plano Alvinegro (28/07, às 18h), Plano Preto (29/07, às 10h), Plano Branco (29/07, às 18h), Público Geral (30/07, às 12h) e Público Geral nos Pontos Físicos (01/08, às 9h).

O confronto, que ocorrerá no Estádio Nilton Santos, será válido pela 18ª rodada do torneio nacional e está marcado para o próximo domingo, dia três de agosto, às 16h (de Brasília).

??????? ?? ???????! ??? Sócios @Camisa7Botafogo do Plano Glorioso já podem garantir ingresso para o confronto entre Botafogo x Cruzeiro, domingo, às 16h, no Nilton Santos! Confira abaixo as informações de abertura! ??? #VamosBOTAFOGO ? Acesse... pic.twitter.com/a02UGHzxJM ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 28, 2025

VALORES DOS INGRESSOS

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 40



Preto: R$ 32



Alvinegro OFF Rio: R$ 32

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 40



Preto: R$ 32



Alvinegro OFF RIO: R$ 16

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 40



Preto: R$ 32



Alvinegro OFF RIO: R$ 32

NORTE

Plano Glorioso - Grátis - Check-in



Plano Alvinegro - Grátis - Check-in



Branco: R$ 30



Preto: R$ 24



Alvinegro OFF RIO: R$ 12