Ben Askren abre o jogo sobre sequelas físicas após transplante duplo de pulmão

Depois de enfrentar a maior batalha de todas, ao lutar pela sua própria vida após ser hospitalizado com um grave quadro de pneumonia, Ben Askren agora tenta se recuperar das sequelas físicas causadas pelo período em que ficou internado entre a vida e a morte. E apesar de reconhecer o enorme desafio que tem pela frente para conseguir se reestabelecer plenamente, o ex-lutador do UFC - que precisou ser submetido a um transplante duplo de pulmão - parece estar bem-disposto para superar este momento.

Em um vídeo compartilhado pelo próprio americano em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Askren - já em sua casa - apareceu sem camisa para mostrar como ficou seu corpo após o drama vivido por ele. Com o físico completamente diferente do que apresentava durante sua carreira e até alguns meses atrás, o ex-lutador do UFC revelou que ainda encontra dificuldades para realizar tarefas consideradas básicas, como andar ou levantar objetos. Mesmo assim, o veterano de 41 anos mantém o otimismo e promete fazer o que estiver ao seu alcance para se recuperar totalmente.

"Ainda tenho muitos desafios físicos pela frente. Ainda estou uns 16 kg abaixo do meu peso ideal. Preciso andar com um andador, não consigo andar. Esse peso de 2 kg (halter) é difícil de levantar. Estou onde estou agora, mas em um mês estarei diferente. Vou me esforçar ao máximo, vou melhorar. E por que você também não pode? O que está esperando? Quase ninguém está em pior forma física que eu agora. Ando com andador e mal levanto 2 kg. É patético! Eu entendo isso. Mas não importa onde começo, vou terminar diferente. Para quem não começou, mexam esse traseiro, comecem. Tenho um longo caminho pela frente, talvez você também. Vamos fazer acontecer", declarou Ben.

Relembre o caso

Askren foi hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia e uma infecção bacteriana severa (estafilococos). Com um estado clínico grave, o ex-lutador do UFC viu sua esposa assumir as redes sociais para, além de atualizar seus fãs, levantar 'vaquinhas' online, para lidar com os custos hospitalares. Durante boa parte da internação, Ben sequer estava consciente.

No auge do processo de reabilitação, Askren estava sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. E, como não poderia deixar de ser, o ex-UFC perdeu bastante massa corporal ao longo do tratamento e transplante: mais precisamente 22,6 kg em apenas 45 dias. Depois que foi submetido a um transplante duplo de pulmão, o quadro, aos poucos, foi melhorando até a recente alta do hospital.

