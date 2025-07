Bahia tem o melhor aproveitamento do Brasileirão desde a 11ª rodada

O Bahia está vivendo boa fase no Campeonato Brasileiro. O clube venceu o Juventude por 3 a 0, neste domingo, pela 17ª rodada, em Salvador (BA), e entrou no G4 do torneio.

O Tricolor, aliás, tem o melhor aproveitamento do Brasileirão desde a 11ª rodada, segundo dados do Sofascore. Em cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate, gerando um aproveitamento de 86,7%. Além disso, foram 11 gols marcados e apenas três sofridos.

No período, a equipe do técnico Rogério Ceni ainda coleciona outros números expressivos: 19 grandes chances criadas, seis grandes chances cedidas, 7,2 finalizações para marcar um gol, 17 finalizações para sofrer um gol e 60,6% de posse de bola.

Com o triunfo sobre o Juventude, o Bahia foi aos 28 pontos em 15 partidas disputadas, na quarta colocação. No momento, o líder é o Flamengo, com 36.

O Tricolor volta a campo pela Série A no sábado, às 16 horas (de Brasília), contra o Sport, fora de casa. Antes disso, no entanto, o clube volta as suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h30, os comandados de Ceni recebem o Retrô, pela ida das oitavas de final.

"Vamos tentar competir da melhor maneira possível em todas as frentes. Temos jogos atrasados com Vasco e Inter, além de Sport e Fluminense. São jogos difíceis. O Sport não tem ganhado por detalhes. O Vasco fez um bom jogo contra o Inter. Ano passado tivemos dificuldade. O Inter a ente empatou aqui. Tem a rivalidade contra o Sport... Vamos nos dedicar para fazer o melhor turno e superar o do ano passado", comentou Ceni.