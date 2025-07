Avaí encara lanterna de olho na reabilitação e Athletic quer manter embalo na Série B

Mais duas partidas dão sequência na disputa da 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira (28). Destaque para o Avaí, que vem de quatro jogos de jejum e agora busca a reabilitação diante do lanterna Botafogo-SP. Já o Athletic-MG tenta manter o bom momento para seguir longe da zona de rebaixamento.

As emoções começam às 19h, quando o Avaí recebe o Botafogo-SP, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Em ladeira abaixo após quatro jogos sem vencer, o time catarinense aparece no meio da tabela, com 25 pontos, e quer voltar a se aproximar do G-4 - zona de acesso. O time paulista, por sua vez, é lanterna com apenas 18.

Mais tarde, às 21h30, Paysandu e Athletic-MG se enfrentam no estádio da Curuzu, em Belém (PA). O time mineiro chega embalado por quatro jogos sem derrota, sendo três vitórias nesse meio tempo, e com 22 pontos, quer seguir subindo na tabela. Já os donos da casa, até vêm em um bom momento, mas seguem dentro do Z-4 com 19 pontos.

A 19ª rodada será encerrada com mais dois jogos na noite de terça-feira (29). Criciúma e Cuiabá fazem um duelo direto para se aproximarem do G-4 no estádio Heriberto Hülse, enquanto o Goiás busca a reabilitação diante do Remo para abrir vantagem na liderança.

Confira a sequência da 19ª rodada da Série B:

Segunda-feira (28)

19h

Avaí x Botafogo-SP

21h30

Paysandu x Athletico-MG

Terça-feira (29)

20h30

Criciúma x Cuiabá

21h35

Goiás x Remo