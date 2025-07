Atlético-MG se representa e inicia preparação para reencontrar o Flamengo

Após a derrota deste domingo, o Atlético-MG reencontrará o Flamengo nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o Galo iniciou a preparação na Cidade do Galo.

Os jogadores titulares contra o Rubro-Negro realizaram trabalho regenerativo na academia e recuperação na fisioterapia. Já os demais atletas treinaram normalmente no gramado.

O treino foi comandado pelos auxiliares Lucas Gonçalves e Daniel Cerqueira. O técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha foram liberados pelo clube para acompanhar o velório do irmão Amauri, que faleceu nesta segunda-feira, em Curitiba, aos 66 anos.

O Atlético-MG ainda tem mais duas sessões de treino antes do duelo contra o Flamengo. As equipes se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília). O elenco embarque para a capital carioca na quarta-feira, às 15h.

Para o confronto, o Galo mira a revanche contra o Rubro-Negro. A equipe mineira sofreu um gol na reta final do duelo deste domingo, que terminou em 1 a 0 para o Flamengo, também no Maracanã. A derrota foi a terceira seguida do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG e Flamengo fazem a reedição da final da Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, o time carioca venceu a equipe de Belo Horizonte e se sagrou pentacampeão do torneio.