Arnaldo: Crespo dá novo padrão, e São Paulo faz melhor jogo no Brasileiro

O São Paulo fez sua melhor partida no Brasileirão na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense no Morumbis, destacou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

No Brasileiro, foi a melhor partida — foi melhor até que a partida contra o Corinthians. O resultado ficou barato, criou bastante, teve muitas chances, mesmo preservando o André Silva, o artilheiro, que só entrou no final do jogo.

O São Paulo ganhou bem, faz a terceira vitória seguida e respira no campeonato. A oitava colocação é a melhor do São Paulo no Brasileiro até agora.

Arnaldo Ribeiro

O colunista ressaltou a mudança de padrão tático do Tricolor com Crespo. Para Arnaldo, o Tricolor vive um novo momento na temporada.

Essas três vitórias com um bom futebol, inclusive acho que o empate com o Bragantino teve bom futebol, mostram um novo momento da equipe com um novo sistema tático.

O Crespo consegue, em pouco tempo, mudar várias coisas no time, dar um novo padrão tático, com três zagueiros e dois atacantes, e o time vem ganhando e jogando bem nesse período.

Arnaldo Ribeiro

Desde a derrota na estreia contra o Flamengo, Crespo soma um empate contra o Bragantino e três vitórias seguidas contra Corinthians, Juventude e Fluminense.

