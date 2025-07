Após dois meses fora, Yuri Alberto retorna ao Corinthians com bons números

Depois de quase dois meses afastado por uma fratura na coluna, Yuri Alberto está de volta. O atacante retornou aos gramados neste sábado, no empate por 1 a 1 diante do Botafogo, pelo Brasileirão. A partida marcou também sua primeira atuação desde a renovação contratual com o Corinthians até julho de 2030. Mesmo com apenas 46 minutos em campo, o camisa 9 mostrou por que é peça fundamental no esquema de Dorival Júnior.

Longe do ritmo ideal, Yuri entrou no intervalo e ajudou a mudar a postura do time, com movimentação intensa e presença constante no setor ofensivo. O atacante foi importante ao pressionar a saída de bola do adversário e dar profundidade ao ataque.

Segundo o Sofascore, o atleta de 24 anos acertou oito de 13 passes tentados, finalizou três vezes (uma delas no gol), acertou um drible em duas tentativas, venceu três dos cinco duelos que disputou e ainda teve uma grande chance perdida.

Yuri Alberto em Botafogo 1-1 Corinthians: ? 46 mins jogados

? 8/13 passes certos

? 3 finalizações (1 no gol)

? 1/2 dribles certos

? 3/5 duelos ganhos (!)

? 1 grande chance perdida

? Nota Sofascore 6.8 pic.twitter.com/q48VQUlwTQ ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 26, 2025

Apesar de não balançar as redes, Yuri Alberto foi ativo no ataque e demonstrou estar em bom caminho para recuperar o ritmo competitivo. A volta do artilheiro ? que soma 13 gols em 2024 e lidera o ranking interno do clube ? anima comissão técnica e torcida, especialmente em um momento em que o Corinthians viu sua média de gols despencar durante sua ausência.

Além do retorno técnico, o clube celebrou também o acerto contratual com o camisa 9. Com a renovação até 2030, o Corinthians manteve a multa rescisória de 100 milhões de euros para o mercado internacional e R$ 500 milhões para o nacional, garantindo ainda 50% dos direitos econômicos do jogador, que segue no radar de clubes europeus.

Com Memphis Depay e Rodrigo Garro, a volta de Yuri Alberto pode ser o combustível necessário para embalar o Corinthians rumo a uma virada na temporada ? e o primeiro grande teste será já nesta quarta-feira, no Derby decisivo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.