Apesar de derrota para o Flamengo, Cuca elogia atuação do Atlético-MG: "Poderíamos vencer"

O Atlético-MG perdeu para o Flamengo neste domingo, por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O técnico Cuca lamentou a derrota, mas elogiou o desempenho da equipe.

"A gente sai triste pelo resultado. O desempenho foi bom, o jogo foi bem jogado, nós poderíamos ter saído com a vitória. Poderíamos ter saído no mínimo com o empate, mas, infelizmente, acabamos perdendo em um gol de bola parada", comentou Cuca.

VENCE O LÍDER DO BRASILEIRÃO! ??? COM GOL DE LÉO ORTIZ, FLAMENGO DERROTA ATLÉTICO-MG NO MARACANÃ E REASSUME A PONTA DO CAMPEONATO BRASILEIRO! #FIMDEJOGO pic.twitter.com/DetpJl3YmG ? Flamengo (@Flamengo) July 28, 2025

O treinador ressaltou a postura do Galo no primeiro tempo e afirmou que cumpriu com a proposta para o duelo. Porém, lamentou a falta do gol e listou as oportunidades perdidas durante a partida.

"Do ponto de vista tático, foi um grande duelo, principalmente no primeiro tempo, com os times mais inteiros. Foi um jogo de intensidade alta, dentro da nossa proposta. Deu tudo certo, menos o gol. E nós tivemos chances, não só a do Rony, contra-ataque 3×2, bola na trave, defesas do Rossi. Poderíamos ter ido para o intervalo com o resultado a nosso favor", acrescentou.

Com a derrota, o Atlético-MG caiu para a 13ª posição, com 20 pontos. Enquanto o Flamengo terminou a rodada na liderança, devido ao tropeço do Cruzeiro diante do Ceará.

O duelo deste domingo volta a acontecer nesta quinta-feira, quando o Galo visita o Rubro-Negro pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, no Rio de Janeiro.