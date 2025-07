Abel se isola na vice-liderança do ranking de treinadores com mais vitórias em casa pelo Palmeiras

Com a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no último sábado, o técnico Abel Ferreira chegou a mais uma marca histórica no comando do Palmeiras. Neste compromisso, o treinador isolou-se na vice-liderança no ranking de técnicos com mais vitórias no Estádio Palestra Itália/Allianz Parque pelo clube, superando Oswaldo Brandão.

Abel Ferreira chegou à expressiva marca de 96 vitórias no Allianz Parque, atrás apenas de Vanderlei Luxemburgo, que soma 122 conquistas na casa alviverde.

Mais do que números, os resultados de Abel no Allianz refletem sua trajetória vitoriosa no comando do Palmeiras. Dos dez títulos conquistados sob sua liderança, cinco foram levantados diante da torcida no estádio: o Campeonato Paulista de 2022, 2023 e 2024, a Copa do Brasil de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2022.

Em busca do topo, Patrão! ?? Abel Ferreira superou Oswaldo Brandão e se isolou na 2ª colocação entre os técnicos que mais venceram comandando o #MaiorCampeãoDoBrasil na casa alviverde! pic.twitter.com/stDSou9j7r ? SE Palmeiras (@Palmeiras) July 27, 2025

O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Contudo, como revelado pelo próprio treinador, esse vínculo caminha para ser renovado por mais dois anos. Assim, ele estenderia sua passagem até 2027, que marca o fim do mandato da presidente Leila Pereira.

O próximo desafio do Palmeiras será nesta quarta-feira, contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.