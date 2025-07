Abel Ferreira recebe honraria na Câmara Municipal de Lousada, em Portugal: "Profundamente grato"

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, recebeu, no último dia 11 de julho, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lousada, em Portugal. O treinador, natural de Penafiel, não pôde estar presente no evento da condecoração, mas foi representado pela esposa Ana Xavier, que recebeu o prêmio das mãos de Pedro Daniel Machado Gomes, presidente da Câmara.

O treinador reforçou o orgulho de receber o prêmio, mas também exaltou a esposa, que é natural de Lousada. Abel fez um vídeo em agradecimento à honraria, já que esteve ausente na cerimônia.

"Quem devia receber esta honraria não sou eu, mas sim a minha esposa que está ai. Porque sem dúvida nenhuma, sem a ajuda dela, sem todo o apoio e sem todo o conforto, muitas vezes a remar sozinha, ela, se calhar, é que seria indicada para receber esta honraria, uma vez que ela é lousadense de gema. Reforço o orgulho desta homenagem, dizer-vos que várias vezes me perguntam onde é que eu vivo, de onde é que eu sou. Vocês sabem que não sou lousadense de gema, mas aprendi a gostar e a viver a vida de Lousada, onde tenho um carinho muito especial. E termino com uma palavra de gratidão e um abraço no coração de todos vocês", discursou Abel.

A Medalha de Ouro é destinada à pessoas, naturais de Portugal ou não, por atos que engrandeçam e deem notoriedade à Portugal e à Lousada, pela prestação de serviços considerados relevantes e distintos, dos quais resultem benefícios materiais e morais não só para o Concelho de Lousada e sua população, como também para a humanidade em geral.

"Na última semana, tive a honra de ser agraciado com a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lousada, uma distinção que muito me emociona e pela qual sou profundamente grato. Por compromissos com o Palmeiras, não pude estar presente, e foi a minha esposa quem, com muito orgulho, recebeu esta nossa homenagem em nome da nossa família", agradeceu Abel Ferreira.

"Não nasci em Lousada, mas é uma terra que me acolheu com generosidade e que aprendi a admirar profundamente. É onde encontro paz, reencontro minhas raízes e renovo minhas forças nos períodos de descanso A todos os lousadenses, deixo um agradecimento sincero e cheio de estima! Obrigado por esta honra!", finalizou o treinador.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde outubro de 2020 e pelo Verdão conquistou dez títulos. São duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2022 e 2023), três Paulistas (2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2022).