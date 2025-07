Volta Redonda bate Vila Nova e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Volta Redonda segue firme em busca da recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (27), o time fluminense recebeu o Vila Nova, no Raulino de Oliveira, em partida válida pela 19ª rodada da competição nacional e, com brilho de Ítalo, superou os goianos por 2 a 1. O camisa 9 foi o autor do primeiro gol da partida e ainda serviu MV, no gol que abriu a vantagem para o time da casa e encaminhou a importante vitória em casa.

Com o resultado, o Volta Redonda foi a 21 pontos e saltou para a 15ª colocação da tabela de classificação, abrindo dois de vantagem para a Ferroviária, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Vila Nova parou em 27, em sétimo lugar, e perdeu a chance de entrar no G-4.

O duelo de opostos em terras fluminenses começou agitado. Logo aos oito minutos, João Vieira recebeu na ponta e chutou para o gol, acertando a rede, pelo lado de fora. O Volta Redonda respondeu logo em seguida, com Pierre, que tentou encobrir Halls de cabeça e viu o goleiro operar um milagre.

Entretanto, o time da casa seguiu em cima, e conseguiu abrir o marcador aos 26, quando Ítalo aproveitou bola desviada pela defesa do Vila Nova e mandou entre as pernas de Halls.

O camisa 9 chegou a balançar as redes novamente aos 38, quando recebeu toque de calcanhar de André Luiz, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento e o jogo foi para o intervalo em 1 a 0 para o Volta Redonda.

Na volta para a segunda etapa, o time goiano até teve uma boa chance com André Luís, que em seu primeiro toque na bola, mandou para fora, mas quem voltou a sorrir foi o time da casa. Aos nove, ítalo fez boa jogada e serviu MV, que fez um golaço.

O terceiro quase veio aos 22, quando MV aproveitou rebote, mas chutou em cima da defesa adversária. Entretanto, após o gol, o Volta Redonda passou a se fechar atrás e deu espaços ao Vila Nova, que aos 39, conseguiu diminuir o placar com Gabriel Poveda, aproveitando indecisão do goleiro Jean Drosny. O gol havia sido anulado, mas após análise do VAR, foi confirmado.

Nos minutos finais, o time visitante passou a se lançar com tudo ao ataque, mas parou na defesa muito bem postada dos mandantes, que garantiram a vitória.

As equipes voltam a campo para a 20ª rodada da Série B, que abre o segundo turno, em datas diferentes. Na quinta-feira (31), o Vila Nova retorna ao Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Coritiba, a partir das 21h35, na abertura da rodada. Já o Volta Redonda fecha os jogos da próxima rodada na segunda-feira (04), quando às 21h30, visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 2 X 1 VILA NOVA

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny, Fabrício, Gabriel Bahia e Sánchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), André Luiz e Raí (Léo Ceará); PK (Chay), MV e Ítalo (Gabriel Pinheiro). Técnico: Rogério Corrêa.

VILA NOVA - Halls; Elias, Weverton, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson (Igor Henrique) e Dodô (Gabriel Poveda); Gustavo Pajé (Guilherme Parede), Júnior Todinho (Vinícius Paiva) e Bruno Xavier (André Luís). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Ítalo, aos 26 minutos do primeiro tempo; MV, aos nove, e Gabriel Poveda, aos 39 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Sánchez (Volta Redonda).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).