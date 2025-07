Volta de Yuri Alberto anima o Corinthians para Derby e sequência no Brasileiro

Depois de cerca de dois meses afastado por uma lesão, o atacante Yuri Alberto enfim voltou a atuar pelo Corinthians neste sábado. O jogador entrou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e animou Dorival Júnior.

O camisa 9, mesmo longe do ritmo ideal por conta do período de inatividade, ajudou a mudar a postura da equipe. Ele incomodou a saída de bola dos rivais, disputou cada bola e ajudou o Timão a buscar o empate.

Em coletiva de imprensa após a partida, Dorival foi só elogios ao camisa 9.

"O Yuri tem uma característica única. Ele ataca espaços como ninguém, nos dá profundidade. Ele tem o ímpeto do gol, isso é um ganho muito grande. Ficamos dois meses sem ele, passamos algumas dificuldades", analisou o técnico.

"A presença dele, a postura, a agressividade, nos ajudou muito e fez com que a nossa equipe melhorasse consideravelmente. Fez uma diferença muito grande. Voltamos com outra postura, isso foi recompensador, poderíamos até ter buscado um resultado melhor", concluiu.

O retorno de Yuri Alberto deixa o Corinthians animado para o clássico contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e até mesmo visando a sequência do Brasileirão. Sem ele, a equipe perdeu força ofensiva e viu a sua média de gols na Série A despencar.

O atacante é o artilheiro do Timão na atual temporada, com 13 bolas na redes, e estava afastado dos gramados em virtude de uma fratura na coluna. Com ele de volta, aliado à presença de Memphis Depay e Rodrigo Garro, a expectativa é que o Corinthians cresça de desempenho.

O primeiro de dois clássicos contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O confronto será decisivo para o futuro de Dorival e para as pretensões do Timão em 2025. Eliminado das competições internacional e no meio da tabela do Brasileirão, o clube vê o torneio eliminatório como a oportunidade de enfim voltar a conquistar um grande título, além de embolsar uma quantia generosa.