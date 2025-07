Vegetti fica indignado com expulsão de goleiro do Vasco: ‘Foi roubado’

Vegetti, do Vasco, esbravejou na saída do gramado após o empate do cruz-maltino por 1 a 1 contra o Inter no Beira-Rio.

Para o atacante vascaíno, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi injusto na expulsão do goleiro Léo Jardim, momentos antes do Inter empatar a partida nos acréscimos.

O que ele disse

O juíz prejudicou a gente, eu gostaria que vocês [jornalistas] falassem isso. É inacreditável o que aconteceu aqui. Todo goleiro faz isso, todo mundo faz isso. A gente foi roubado. Isso decidiu o jogo Vegetti, em entrevista à Record

Léo Jardim foi expulso após levar o segundo cartão amarelo por cera. Vegetti acredita que a arbitragem foi muito rigorosa na punição.