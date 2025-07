Vegetti dispara contra arbitragem após empate entre Vasco e Internacional: "Roubado"

Após o empate por 1 a 1 entre Internaconal e Vasco, pela 17ª rodada do Brasileirão, o atacante Pablo Vegetti disparou contra a arbitragem, classificando a partida como um "roubo".

Visivelmente indignado na entrevista na saída de campo, Vegetti pediu para que a imprensa repercutisse o que ele considerou uma interferência direta no resultado da partida, que o Vasco vencia por 1 a 0 até os minutos finais.

"Gostaria que vocês falem, porque sempre fala a gente. Inacreditável o que aconteceu," começou o atacante, em entrevista ao Premiere, antes de apontar o lance capital. "Deu o cartão vermelho para o goleiro, acontece com todo mundo. A gente foi roubado. Decidiu o jogo. É uma loucura."

A expulsão de Léo Jardim aos 40 minutos do segundo tempo foi o estopim da revolta. O goleiro, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo por, na visão do árbitro, fazer cera ao demorar a se levantar após uma defesa. A decisão gerou uma longa paralisação e deixou o Vasco com um jogador a menos nos momentos cruciais do jogo.

O desabafo de Vegetti continuou, carregado de emoção e frustração após a partida.

"Trabalhamos para car**, é inacreditável o que aconteceu hoje, um roubo. Uma loucura," repetiu Vegetti, que também relembrou outros lances polêmicos recentes, como um pênalti não marcado na partida anterior, contra o Grêmio. "Contra o Grêmio, pênalti, agora essa, inacreditável. Queria que vocês falassem, o que aconteceu não tem palavras."

Com o empate, o Vasco se mantém em uma situação delicada na tabela, na 16ª posição com 15 pontos. Na próxima quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz precisa virar a chave para o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o CSA, em Alagoas. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.