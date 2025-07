Transmissão ao vivo de São Paulo x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo e Fluminense medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para todo o Brasil —exceto Minas Gerais e Ceará) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo quer ampliar a sequência positiva. A equipe comandada por Hernán Crespo superou o Juventude por 1 a 0, em Caxias do Sul, na rodada anterior.

O Fluminense vive momento turbulento após a campanha do Mundial de Clubes. Os cariocas foram superados pelo Palmeiras por 2 a 1, no Maracanã, no meio de semana.

Os donos da casa somam 19 pontos e querem saltar na classificação. Os visitantes, sem vencer há três jogos, têm 20.

São Paulo x Fluminense -- Campeonato Brasileiro 2025