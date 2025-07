Técnico do Mirassol pede cautela após empate contra o Vitória

O Mirassol tenta conter a empolgação com sua surpreendente campanha na Série A do Brasileirão. Neste sábado, o time já entrou como favorito para enfrentar o Vitória em casa, mas não conseguiu o terceiro triunfo seguido - houve empate por 1 a 1.

Para evitar um clima de decepção, o técnico Rafael Guanaes se sentiu na obrigação de enfatizar a necessidade de manter os pés no chão, até porque ouviu algumas cobranças de torcedores em relação ao placar final do confronto.

O resultado levou o Mirassol a 25 pontos na classificação, perto de uma possível briga até por vaga na Libertadores de 2026. Mas Rafael Guanaes espera que o time consiga, em primeiro lugar, garantir a pontuação para evitar o rebaixamento.

"Faltam 20 pontos para aquela conta mágica", avisou, em relação aos 45 pontos que provavelmente garantiriam o time na Série A no próximo ano. "Temos que tomar cuidado com as expectativas", emendou.

Mirassol: dificuldades contra o Vitória

Rafael Guanaes reconheceu que o Mirassol não conseguiu manter o nível das atuações anteriores no Brasileirão. Mas ele destacou o mérito do Vitória no jogo disputado no interior paulista.

"Não fizemos uma grande apresentação, mas devemos entender que, do outro lado, havia um adversário qualificado", disse Guanaes, que abordou a reação de alguns torcedores do Mirassol. "Ouvi algumas coisas e não gostei. Precisamos entender que os jogadores estão jogando no limite", justificou.