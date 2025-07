Surto de gastroenterite atinge equipe dos EUA no Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura

A equipe de natação dos Estados Unidos enfrenta um surto de gastroenterite aguda durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura. Segundo um porta-voz da delegação americana, vários atletas apresentaram sintomas da doença desde a chegada ao país asiático, após um período de treinos na Tailândia.

A campeã olímpica Torri Huske foi uma das afetadas e não disputou os 100m borboleta neste domingo, primeiro dia das provas de natação. Claire Weinstein, de 18 anos, também ficou fora dos 400m livre. De acordo com a representante da equipe americana, Nikki Warner, as atletas não se retiraram da competição e devem seguir no torneio, priorizando outras provas.

Apesar do surto, Katie Ledecky não teve dificuldades nas eliminatórias dos 400m livre e avançou à final com o melhor tempo: 4min01s04. Os dois revezamentos 4x100m livre dos EUA também se classificaram, encerrando a sessão com bons desempenhos.

A equipe norte-americana não informou quantos atletas foram atingidos pela gastroenterite nem a origem do surto.

CARIBÉ NA FINAL

Neste domingo, o brasileiro Guilherme Caribé assegurou vaga na final dos 50m borboleta - a disputa pela medalha será na manhã desta segunda-feira. Principal nome do Brasil na natação neste Mundial, o baiano ficou em quinto lugar em sua bateria nas semifinais e avançou por 1 centésimo. Caribé fez a melhor marca da carreira, 22s91, e passou com a sétima melhor marca entre os oito finalistas.

A prova dos 50m borboleta não é a especialidade do nadador brasileiro, que disputará também os 100m livre e os 50m livre, nas quais tem a expectativa de alcançar o pódio. Nas eliminatórias, disputadas na madrugada de domingo, ele foi o 13º colocado, com 23s21.

Já os brasileiros Guilherme Costa, Stephan Steverink, Gabi Roncato, Mafê Costa e Stephanie Balduccini não passaram das eliminatórias.