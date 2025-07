Sport x Santos: CBF divulga áudio do VAR em expulsão de Rincón

A CBF divulgou o áudio do VAR da expulsão de Tomás Rincón no empate de 2 a 2 do Santos com o Sport, no último sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante foi expulso por Rafael Rodrigo Klein (RS) na reta final do primeiro tempo na Ilha do Retiro.

Em um primeiro momento, o juiz havia aplicado apenas o cartão amarelo, mas mudou para o vermelho após Braulio da Silva Machado (SC), responsável pelo VAR, recomendar a revisão.

"Recomendo revisão para possível cartão vermelho. O jogador, quando cai, atinge com a sola da chuteira na linha do tornozelo, subindo. É um contato pleno, com a perna estendida", disse Braulio.

"Eu vou voltar com o vermelho para o número 8 (Rincón), por jogo brusco grave, e vou marcar falta no jogador do Santos", respondeu Klein.

Rincón se manifestou nas redes sociais depois do jogo. O volante questionou o critério do árbitro, mas pediu desculpas à torcida santista.

Mesmo com um a menos, o Santos buscou o empate de 2 a 2 com o Sport. No momento, o Peixe está na 16ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, um a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.

Com Rincón suspenso, o Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada.