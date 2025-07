Skate Park: Augusto Akio conquista título do STU National Curitiba

Augusto Akio, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistou, neste domingo, o título na etapa de Curitiba do STU National 2025, na categoria skate park. O torneio aconteceu na capital do Paraná, no Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, que teve sua capacidade máxima de público.

O curitibano comemorou o pódio ao lado do ítalo-brasileiro Rafael Tomé, que ficou em segundo lugar (91,83) e de Gui Khury, que terminou em terceiro (90,19).

A final

Logo na sua segunda volta, Gui Khury já jogou o sarrafo lá em cima e recebeu dos juízes a primeira nota acima dos 90 pontos. Só seria superado por Rafael Tomé na penúltima rodada de tentativas. Até que, na sexta e última volta a que cada um teve direito, Augusto Akio cravou todas suas manobras, numa volta limpa e segura, que fez o público se animar na arquibancada. No fim, admitiu que ser campeão em casa tem um gosto diferente.

"Estava em terceiro lugar e só consegui uma grande volta mesmo na última vez que fui para a pista. Por eu ser um representante local, muita gente veio aqui me ver, agradeço pela força e energia que passaram. É uma grande conquista pessoal. A sensação é sempre a melhor possível. O evento foi de altíssimo nível, com todos andando de skate demais, se dedicando e evoluindo", desabafou Akio.

Um dos grandes destaques da etapa foi Rafael Tomé, paulista de São José dos Campos. A curiosidade é que, graças à avó materna, Marieta, ele também tem a cidadania italiana, tirada em 2023. Desde então, defende a seleção da Itália. Por ter se lesionado durante a última corrida olímpica, ficou fora de alguns torneios e, obviamente, não conseguiu pontuação para estar nos Jogos de Paris. Mas espera realizar o sonho em Los Angeles-2028.

"Amo minha cidade, amo meu país, comecei a andar de skate aqui, mas, por ter essa possibilidade de me tornar cidadão italiano, não pensei duas vezes. Importante para mim e para minha carreira. Não consegui ir a Paris, por conta de uma lesão, mas estou bem focado para chegar à próxima Olimpíada. Estou feliz demais com meu resultado aqui em Curitiba, que tem uma pista e uma energia fantásticas. Que possamos ter mais eventos como esse", vibrou.

PARK MASCULINO - RESULTADO FINAL

1º - Augusto Akio - 93,03



2º - Rafael Tomé - 91,83



3º - Gui Khury - 90,19



4º - Miguel Leal - 89,00



5º - Nicolas Falcão - 85,22



6º - Mateus Guerreiro - 50,00