São Paulo toma embalo contra Fluminense pelo Brasileirão antes de 'agosto frenético'

O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo, no MorumBis, às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time, que já se afastou da zona do rebaixamento, quer aproveitar o embalo de duas vitórias consecutivas para melhorar ainda mais a situação na competição.

A partida já faz parte de uma maratona são-paulina, que ficará ainda mais intensa em agosto. No próximo mês, o São Paulo se divide entre três competições - Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileiro.

Ainda sem dois dos principais jogadores (Lucas e Oscar), o técnico Hernán Crespo tem montado o time com uma trinca no meio, com Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio.

Contra o Juventude, a equipe teve dificuldades para fazer a bola chegar a Luciano e André Silva na frente. Ainda assim, é possível ver evolução na articulação dos alas com o trio de meias.

O setor defensivo ganha destaque. As duas últimas vitórias foram com "baliza zero". "A confiança dita muita coisa no futebol, e recuperar essa confiança com vitórias é muito importante. Muito feliz por esses dois resultados positivos. Nosso time, além dos resultados, vem com boas atuações", comentou o goleiro Rafael, após a vitória sobre o Juventude.

"Vamos ter confrontos dificílimos pela frente, e a gente precisa continuar evoluindo pra continuar buscando os resultados", projetou o arqueiro.

Não é apenas pela necessidade, contudo, que o São Paulo melhorou defensivamente. Crespo amadurece a equipe de trás para frente, com mais pressão sem a bola e paciência nos momentos de posse.

O destaque individual é Luciano, xodó do técnico argentino ainda na primeira passagem. O camisa 10 marcou três vezes nas duas últimas partidas, além de anotar duas assistências no empate com o Red Bull Bragantino, participando, assim, de todas as vezes que o São Paulo foi às redes desde a chegada do novo treinador.

Enquanto o time paulista vive uma crescente, o Fluminense ainda não se acertou desde a campanha semifinalista do Mundial de Clubes. São três derrotas consecutivas, para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Apenas no duelo contra os paulistas que o time carioca marcou, de pênalti.

John Kennedy pode ser uma alternativa como segundo atacante para, junto de Cano ou Everaldo, melhorar o setor ofensivo. Foi nesta função que o herói da Libertadores de 2023 se destacou pelo Pachuca, do México.

A saída de Jhon Arias é o principal baque sofrido pela equipe de Renato Gaúcho. A última vitória sem o colombiano foi em abril. Outra baixa a partir de agora é o zagueiro Ignácio, com uma lesão no joelho direito.

Assim como o São Paulo, o Fluminense se prepara para uma sequência na qual se dividirá em três torneios, mas com a Sul-Americana como competição continental. Com a sequência, Renato terá de revezar a linha defensiva. As opções para a zaga são Thiago Silva, Freytes, Manoel e Thiago Santos.

Além de tudo, há um tabu. A última vitória do Fluminense sobre o São Paulo no MorumBis foi em 2019. Desde então, foram dois empates e três derrotas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLUMINENSE

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli e Hércules e Nonato; Soteldo, John Kennedy e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.