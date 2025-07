São Paulo terá volta de Alan Franco e Ferreirinha titular contra o Fluminense; veja escalações

O São Paulo está definido para a partida deste domingo, contra o Fluminense, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo fez duas mudanças na equipe, dentre elas Ferreirinha como titular no ataque.

O titular André Silva foi preservado em razão da sequência de jogos e inicia no banco de reservas. Além disso, Alan Franco reassume a vaga de Sabino na defesa e Enzo Díaz entra na vaga de Wendell.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha.

?? O Tricolor está escalado! ?? São Paulo x Fluminense

?? MorumBIS

? 16h

? Brasileirão ? Globo e Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Phz2KHAF6f ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 27, 2025

O Tricolor Paulista vem de duas vitórias consecutivas, contra Corinthians e Juventude, e subiu para o 12º lugar na tabela de classificação, com 19 pontos, amenizando a crise que rondava o time do Morumbi.

O Fluminense, por sua vez, vive um cenário terrível desde o retorno do Mundial de Clubes. Dali em diante, foram três derrotas seguidas. A equipe carioca ocupa a nona posição da liga nacional, com 20 pontos.

Diante do desfalque do zagueiro Ignácio, lesionado, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo Manoel, mantendo a formação com três defensores. Além disso, Canobbio, John Kennedy e Everaldo iniciam o embate.

O Tricolor das Laranjeiras vai a campo com: Fábio; Manoel, Thiago Silva e Freytes; Guga, Facundo Bernal, Martinelli, Lima e Canobbio; John Kennedy e Everaldo.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para a partida contra o São Paulo. PRA CIMA, FLUZÃO! ?? pic.twitter.com/6UxxdRrqQI ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 27, 2025

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília) da tarde, no gramado do Morumbis. O árbitro do confronto é Davi de Oliveira Lacerda (ES), que será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES). Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) comanda o VAR.