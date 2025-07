São Paulo tem retrospecto recente equilibrado contra o Fluminense; veja

O São Paulo tem como próximo desafio o confronto contra o Fluminense, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O recorte dos últimos dez jogos contra a equipe carioca indica muito equilíbrio.

No período, o Tricolor paulista venceu quatro duelos, empatou dois e foi derrotado em quatro. Desta maneira, com 14 pontos conquistados dos 30 que disputou, o São Paulo tem aproveitamento de 46,7% - todas as partidas valeram pelo Campeonato Brasileiro.

Nos últimos dez duelos contra o Fluminense, o time comandado por Hernán Crespo foi às redes 12 vezes. Para reforçar o equilíbrio entre as equipes, o São Paulo sofreu 13 gols do rival carioca.

A maior vitória são-paulina foi o placar de 3 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão de 2020. A pior derrota foi pelo mesmo placar: 3 a 1. Na ocasião, pela competição nacional de 2022, o Fluminense bateu o Tricolor paulista, no Maracanã.

As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela da Série A. O São Paulo figura na 12ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Fluminense se encontra em oitavo lugar, com 20. O Tricolor carioca, porém, tem dois jogos a menos que o time do Morumbis.

Confira os últimos dez jogos do São Paulo diante do Fluminense: