São Paulo leva susto, mas bate o Fluminense e embala terceira vitória seguida no Brasileiro

No duelo de tricolores deste domingo, deu São Paulo. A equipe paulista dominou o Fluminense no Morumbis e venceu os cariocas por 3 a 1, embalando o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O time saiu em vantagem com gols de Arboleda e Ferreira e levou um susto quando Samuel Xavier diminuiu, mas Gonzalo Tapia garantiu os três pontos.

A vitória foi de dois gols de vantagem, mas poderia facilmente ter sido maior. Luciano, que deu assistência para o tento de Arboleda, também desperdiçou um pênalti e teve um gol anulado pelo VAR. No fim, Tapia também chegou a marcar em impedimento.

Com o resultado, o Tricolor Paulista sobe para a primeira parte da tabela de classificação. A equipe comandada por Crespo agora ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos, e vê o G6, antes distante, mais de perto. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras fica estacionado na 11ª posição, com 20.

Ambos os times agora viram a chave para a Copa do Brasil. O São Paulo volta a campo na quinta-feira, diante do Athletico-PR, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Morumbis.

Já o Fluminense abre o confronto contra o Internacional um dia antes, na quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.

O jogo

O início do jogo foi truncado e com muitos erros de passes de ambos os lados. O São Paulo chegou pela primeira vez aos 16 minutos, em finalização de Luciano. O camisa 10 recebeu pela direita, ajeitou para o meio e chutou firme, no alto, mas Fábio agarrou em dois tempos.

O Tricolor Paulista demorou, mas desabrochou na partida e abriu o placar aos 23 minutos. Luciano foi lançado pelo lado direito e, em cima da linha, conseguiu cruzar para o meio da área, onde Arboleda apareceu para completar de cabeça e colocar a bola no fundo das redes.

O São Paulo desperdiçou uma grande oportunidade de aumentar a vantagem aos 38 minutos. Após excelente trama coletiva da equipe, Bobadilla soltou uma pancada da entrada da área e viu a bola explodir no braço de Martinelli, portanto, pênalti. Luciano cobrou rasteiro, mas Fábio se esticou e fez a defesa.

Segundo tempo

Renato Gaúcho fez quatro mudanças no intervalo para tentar dar um choque de ânimo no Fluminense, que não levou perigo algum ao gol de Rafael durante todo o primeiro tempo. Ainda assim, o São Paulo chegou a fazer o segundo aos seis minutos, em chute de Bobadilla que desviou em Luciano e enganou Fábio. O árbitro, porém, viu toque no braço do camisa 10 ao revisar o lance no VAR e anulou o tento.

A equipe mandante não se abalou e enfim ampliou o marcador aos 13 minutos. Marcos Antônio disparou pelo meio e cruzou na medida para Ferreirinha, que cabeceou no canto, sem chances para Fábio. O VAR revisou a jogada, porém desta vez confirmou o gol são-paulino.

O Fluminense pouco assustava, mas diminuiu em um golpe de sorte aos 32 minutos. Após Alan Franco afastar mal, Samuel Xavier emendou finalização de primeira e marcou a favor dos visitantes. A bola ainda beijou a trave antes de morrer no fundo das redes.

Os visitantes se lançaram ao ataque em busca do empate, mas o São Paulo garantiu os três pontos aos 45 minutos. O recém-chegado Tapia ficou frente a frente com Fábio em contra-ataque e não perdoou, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 1 FLUMINENSE

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 28 de julho de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Martinelli, Lima, Facundo Bernal e Freytes (Fluminense); Ferreirinha, Enzo Díaz e Alan Franco (São Paulo)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 42.628 torcedores



Renda: R$ 2.192.997,00

GOLS: Arboleda, aos 23? do 1ºT (São Paulo); Ferreirinha, aos 13? do 2ºT (São Paulo); Samuel Xavier, aos 32? do 2ºT (Fluminense); Tapia, aos 45? do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz (Wendell); Luciano (Tapia) e Ferreirinha (André Silva).



Técnico: Hernán Crespo

FLUMINENSE: Fábio; Manoel (Samuel Xavier), Thiago Silva e Freytes; Guga, Facundo Bernal, Martinelli (Hércules), Lima (Ganso) e Canobbio (Serna); John Kennedy (Soteldo) e Everaldo.



Técnico: Renato Portaluppi